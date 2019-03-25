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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Национальная полиция отныне перешла на усиленный вариант несения службы

Киев • УНН

 • 11211 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В общем все центральные органы исполнительной власти, входящих в систему Министерства внутренних дел Украины, переведены на усиленный режим за несколько дней до выборов. Об этом шла речь сегодня, 25 марта, в ходе межведомственного видеоселекторного совещания с участием первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового и председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева, передает УНН.

Национальная полиция отныне перешла на усиленный вариант несения службы

Первый заместитель министра Сергея Яровой сообщил, что еще за несколько месяцев до президентских выборов подразделения МВД провели ряд подготовительных мероприятий. Поэтому для обеспечения правопорядка во время проведения выборов была отработана организация и координация работы между всеми службами ведомства на местах.

Всего с начала предвыборной кампании на территории государства зарегистрировано 3945 сообщений о событиях, связанных с выборами. Из них по 210 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Составлен 613 административных протоколов, проводится проверка 755 сообщений. Только за минувшие сутки на территории государства зарегистрировано 57 сообщений. По четырем фактам полицейские открыли уголовные производства.

Как сообщал УНН, Нацполиция взяла под круглосуточную охрану избирательные комиссии .

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