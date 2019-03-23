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Нацполіція взяла під цілодобову охорону окружні виборчі комісії

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Відсьогодні поліція переходить до практичного етапу реалізації забезпечення публічної безпеки в рамках виборчого процесу. Нацполіція взяла під цілодобову охорону окружні виборчі комісії. Про це УНН повідомили у прес-службі Національної поліції.

Нацполіція взяла під цілодобову охорону окружні виборчі комісії

"Відсьогодні ми взяли під охорону всі окружні виборчі комісії – їх 199. Для забезпечення безпеки їх роботи по всій державі цілодобово залучені понад 400 працівників поліції", – наголосив заступник глави Нацполіції.

За його словами наразі поліція взяла під контроль доставку виборчих бюлетенів до окружних виборчих комісій. А вже наприкінці наступного тижня поліцейські здійснюватимуть охорону і дільничіх виборчих комісій, після переміщення бюлетнів до них.

Крім того, Олександр Фацевич повідомив, що за добу до поліції надійшло 145 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом. За 9 фактами відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Він також додав, що загалом від початку передвиборчої компанії зареєстровано 3 787 заяв та повідомлень, з яких за 202 поліція відкрила кримінальні провадження. Серед них 93 пов’язані з порушенням виборчого законодавства, а 109 - із проведенням передвиборчої кампанії. Також поліцейські склали 606 адміністративних протоколів.

Як повідомляв УНН, посли країн G7 закликали Авакова запобігти можливому зриву президентських виборів через "екстремістські рухи". 

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