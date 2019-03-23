Посли країн G7 закликали Авакова запобігти можливому зриву президентських виборів через "екстремістські рухи"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Посли країн "великої сімки" (G7) надіслали листи міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову із текстом застереженням про ймовірну загрозу зриву президентських виборів 31 березня. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на копії двох листів, підготовлених Групою підтримки G7 в Україні, до якої входять посли Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, США і Великої Британії, передає УНН.
У своєму зверненні, яке датоване 15 березня, французький посол Ізабель Дюмон від імені своїх колег-послів закликав Авакова, вжити заходів проти насильницьких політичних екстремістських рухів, які можуть зірвати президентські вибори 31 березня.
“Вони залякують українських громадян, намагаються узурпувати роль Національної поліції в гарантуванні безпеки виборів і завдають шкоди національній та міжнародній репутації українського уряду”, – написала у листі Дюмон.
Лист був написаний двома мовами англійською та українською.
Як зазначено у виданні, речник МВС Артем Шевченко підтвердив, що Аваков отримав цього листа.
Як повідомляв УНН, Аваков заявив, що не бачить ризиків в схемах "мертвих душ" на президентських виборах.
За його словами, якщо після першого президентського туру почне дестабілізуватись політична ситуація - це може стати приводом до втручання Росії у внутрішні справи України.