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В Украине с начала года уничтожили 56 авиабомб

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 марта. УНН. Пиротехники ГСЧС Украины с начала года уже уничтожили 56 авиационных бомб. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Украине с начала года уничтожили 56 авиабомб

"С начала 2019 года по состоянию на 26 марта пиротехники ГСЧС уже уничтожили 6 тыс. 494 взрывоопасных предметов, в том числе 56 авиационных бомб", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, продолжаются работы по гуманитарному разминированию освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей.

"В Донецкой области в течение 25 марта пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 10,72 га местности, где обнаружено и изъято 5 единиц взрывоопасных предметов", - указали в ГСЧС.

Напомним, ранее в правительстве сообщали, что около 30% территории Украины требует разминирования.

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