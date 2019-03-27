В Украине с начала года уничтожили 56 авиабомб
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Пиротехники ГСЧС Украины с начала года уже уничтожили 56 авиационных бомб. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"С начала 2019 года по состоянию на 26 марта пиротехники ГСЧС уже уничтожили 6 тыс. 494 взрывоопасных предметов, в том числе 56 авиационных бомб", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, продолжаются работы по гуманитарному разминированию освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей.
"В Донецкой области в течение 25 марта пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 10,72 га местности, где обнаружено и изъято 5 единиц взрывоопасных предметов", - указали в ГСЧС.
Напомним, ранее в правительстве сообщали, что около 30% территории Украины требует разминирования.