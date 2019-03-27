В Україні з початку року знищили 56 авіабомб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Піротехніки ДСНС України з початку року вже знищили 56 авіаційних бомб. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу відомства.
"З початку 2019 року станом на 26 березня піротехніки ДСНС вже знищили 6 тис. 494 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 56 авіаційних бомб", - повідомили у відомстві.
Окрім того, тривають роботи з гуманітарного розмінування звільнених територій Донецької та Луганської областей.
"На Донеччині впродовж 25 березня піротехнічними розрахунками ДСНС України було перевірено 10,72 га місцевості, де виявлено та вилучено 5 одиниць вибухонебезпечних предметів", - вказали у ДСНС.
Нагадаємо, раніше в уряді повідомляли, що близько 30% території України потребує розмінування.