В Украине с начала года уничтожили 45 авиабомб
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Пиротехники ГСЧС Украины с начала года уже уничтожили 45 авиационных бомб. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"С начала 2019 года по состоянию на 13 марта пиротехники ГСЧС уже уничтожили 4 тыс. 745 взрывоопасных предметов, в том числе 45 авиационных бомб", - указали спасатели.
Кроме того, продолжаются работы по гуманитарному разминированию освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей.
В частности, в Донецкой области в течение 12 марта пиротехническими расчетами ГСЧС было проверено 6,6 га местности, где обнаружено и изъято 30 единиц ВОП.
Напомним, ранее в правительстве сообщали, что около 30% территории Украины требует разминирования.