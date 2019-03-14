В Україні з початку року знищили 45 авіабомб
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Піротехніки ДСНС України з початку року вже знищили 45 авіаційних бомб. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу відомства.
"З початку 2019 року станом на 13 березня піротехніки ДСНС вже знищили 4 тис. 745 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 45 авіаційних бомб", - вказали рятувальники.
Окрім того, тривають роботи з гуманітарного розмінування звільнених територій Донецької та Луганської областей.
Зокрема, на Донеччині впродовж 12 березня піротехнічними розрахунками ДСНС було перевірено 6,6 га місцевості, де виявлено та вилучено 30 одиниць ВНП.
Нагадаємо, раніше в уряді повідомляли, що близько 30% території України потребує розмінування.