В Украине с начала года учтено более 80 производств из-за незаконного лишения свободы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. С начала года в Украине учтено 84 уголовных производства относительно незаконного лишения свободы или похищения человека. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в Офисе Генерального прокурора Украины.
Так, за январь-февраль 2020 года в Украине было учтено 84 уголовных производства по ст. 146 УКУ (незаконное лишение свободы или похищение человека).
Отмечается, что всего было зарегистрировано 94 таких производства, из них закрыто 10 производств. Кроме того, по данным ОГП, в суд было направлено 4 производства.
Напомним, сотрудники СБУ предупредили похищение с целью получения выкупа в размере 300 тысяч долларов судьи в отставке Высшего хозяйственного суда.