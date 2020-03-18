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У Києві попередили викрадення колишнього судді Вищого господарського суду

У Києві попередили викрадення колишнього судді Вищого господарського суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Співробітники СБУ попередили викрадення з метою отримання викупу у розмірі 300 тисяч доларів судді у відставці Вищого господарського суду. Про це повідомляє УНН із посиланням пресцентр СБУ.

“За даними слідства, організатором злочину є колишній начальник Олександрійського ДАІ УМВС України в Кіровоградській області. У такий спосіб даїшник вирішив покращити своє матеріальне становище. Виконавця для втілення злочинного задуму він підшукував у середовищі кримінальних кіл Кіровоградщини”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що за задумом зловмисника його спільник мав викрасти суддю із місця приживання у столиці та насильно утримувати в одному із київських гаражів. Сам же організатор через шантаж та залякування хотів змусити дружину потерпілого — секретаря Верховного суду України — заплатити 300 тисяч доларів викупу. Гроші жінка мала передати через його спільника. Правоохоронці здійснили у Києві імітацію викрадення “жертви”. Аби замести сліди та уникнути викриття, організатор для ведення переговорів придбав окремі засоби зв’язку і здійснював дзвінки із Кременчука Полтавської області.

Затримали замовника викрадення на одній із автозаправок на Кіровоградщині після отримання обумовленого викупу. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у вчинення злочину та обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до вказаного злочину.

Нагадаємо, у Львові зі стріляниною викрали чоловіка

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