У Києві попередили викрадення колишнього судді Вищого господарського суду
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Співробітники СБУ попередили викрадення з метою отримання викупу у розмірі 300 тисяч доларів судді у відставці Вищого господарського суду. Про це повідомляє УНН із посиланням пресцентр СБУ.
“За даними слідства, організатором злочину є колишній начальник Олександрійського ДАІ УМВС України в Кіровоградській області. У такий спосіб даїшник вирішив покращити своє матеріальне становище. Виконавця для втілення злочинного задуму він підшукував у середовищі кримінальних кіл Кіровоградщини”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що за задумом зловмисника його спільник мав викрасти суддю із місця приживання у столиці та насильно утримувати в одному із київських гаражів. Сам же організатор через шантаж та залякування хотів змусити дружину потерпілого — секретаря Верховного суду України — заплатити 300 тисяч доларів викупу. Гроші жінка мала передати через його спільника. Правоохоронці здійснили у Києві імітацію викрадення “жертви”. Аби замести сліди та уникнути викриття, організатор для ведення переговорів придбав окремі засоби зв’язку і здійснював дзвінки із Кременчука Полтавської області.
Затримали замовника викрадення на одній із автозаправок на Кіровоградщині після отримання обумовленого викупу. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у вчинення злочину та обрання запобіжного заходу.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до вказаного злочину.
Нагадаємо, у Львові зі стріляниною викрали чоловіка.