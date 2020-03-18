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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103803 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106439 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108397 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107103 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116474 просмотра

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5 марта, 13:05 • 101641 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 105908 просмотра

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В Киеве предотвратили похищение бывшего судьи Высшего хозяйственного суда

В Киеве предотвратили похищение бывшего судьи Высшего хозяйственного суда

Киев  •  УНН

 • 12011 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Сотрудники СБУ предупредили похищение с целью получения выкупа в размере 300 тыс. долларов судьи в отставке Высшего хозяйственного суда. Об этом сообщает УНН со ссылкой пресс-центр СБУ.

"По данным следствия, организатором преступления является бывший начальник Александрийского ГАИ УМВД Украины в Кировоградской области. Таким образом гаишник решил улучшить свое материальное положение. Исполнителя для осуществления преступного замысла он подыскивал в среде криминальных кругов Кировоградской области ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по замыслу злоумышленника его сообщник должен был похитить судью из места приживания в столице и насильно удерживать в одном из киевских гаражей. Сам же организатор через шантаж и запугивание хотел заставить жену потерпевшего - секретаря Верховного суда Украины - заплатить 300 000 долларов выкупа. Деньги женщина должна была передать через его сообщника. Правоохранители провели в Киеве имитацию похищения "жертвы". Чтобы замести следы и избежать разоблачения, организатор для ведения переговоров приобрел отдельные средства связи и осуществлял звонки из Кременчуга Полтавской области.

Задержали заказчика похищения на одной из автозаправок в Кировоградской области после получения оговоренного выкупа. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других лиц, причастных к указанному преступлению.

Напомним, во Львове со стрельбой похитили мужчину.

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