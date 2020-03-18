В Киеве предотвратили похищение бывшего судьи Высшего хозяйственного суда
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Сотрудники СБУ предупредили похищение с целью получения выкупа в размере 300 тыс. долларов судьи в отставке Высшего хозяйственного суда. Об этом сообщает УНН со ссылкой пресс-центр СБУ.
"По данным следствия, организатором преступления является бывший начальник Александрийского ГАИ УМВД Украины в Кировоградской области. Таким образом гаишник решил улучшить свое материальное положение. Исполнителя для осуществления преступного замысла он подыскивал в среде криминальных кругов Кировоградской области ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по замыслу злоумышленника его сообщник должен был похитить судью из места приживания в столице и насильно удерживать в одном из киевских гаражей. Сам же организатор через шантаж и запугивание хотел заставить жену потерпевшего - секретаря Верховного суда Украины - заплатить 300 000 долларов выкупа. Деньги женщина должна была передать через его сообщника. Правоохранители провели в Киеве имитацию похищения "жертвы". Чтобы замести следы и избежать разоблачения, организатор для ведения переговоров приобрел отдельные средства связи и осуществлял звонки из Кременчуга Полтавской области.
Задержали заказчика похищения на одной из автозаправок в Кировоградской области после получения оговоренного выкупа. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других лиц, причастных к указанному преступлению.
Напомним, во Львове со стрельбой похитили мужчину.