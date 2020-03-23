В Україні з початку року обліковано понад 80 проваджень щодо незаконного позбавлення волі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. З початку року в Україні обліковано 84 кримінальні провадження щодо незаконного позбавлення волі або викрадення людини. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили в Офісі Генерального прокурора України.
Так, за січень-лютий 2020 року в Україні було обліковано 84 кримінальні провадження за ст. 146 ККУ (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).
Зазначається, що всього було зареєстровано 94 таких провадження, з них закрито 10 проваджень. Окрім того, за даними ОГП, до суду було направлено 4 провадження.
Нагадаємо, співробітники СБУ попередили викрадення з метою отримання викупу у розмірі 300 тисяч доларів судді у відставці Вищого господарського суду.