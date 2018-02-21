В Украине и дальше будут расти цены на продукты - Дорошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Продуктовая инфляция продолжает толкать вверх общую инфляцию в стране и эта тенденция не изменится до конца 2018 года. Такой прогноз на основе анализа цен на продукты питания озвучили в Ассоциации поставщиков торговых сетей, передает УНН со ссылкой на сообщение председателя Ассоциации А.Дорошенко в Facebook.
По данным экспертов Ассоциации, размер продуктовой инфляции уже превышает предельно возможные отметки для удержания предусмотренной в бюджете на уровне 9%.
"Это означает, что правительство прибегнет к увеличению минимальной заработной платы и повышение социальных выплат. В то же время, оно не делает никаких шагов по снятию причин такого роста кроме заявлений", - отметил Дорошенко.
В прошлом году Правительство отменило госрегулирование цен на социальные продукты. О резком подорожание продовольствия, вследствие такого шага, предупреждали и эксперты, и политики.
"Из-за этого решения правительство потеряет больше, чем "заработает". Потому, нельзя пренебрегать интересами потребителей в угоду интересам производителей. В этом вопросе должен быть выдержан баланс. Поэтому следует ожидать падения покупательной способности населения с одновременным дальнейшим ростом социальной напряженности в обществе", - прокомментировал отмену госрегулирования цен нардеп С.Тригубенко.