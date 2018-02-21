В Україні й надалі ростимуть ціни на продукти - Дорошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Продуктова інфляція продовжує штовхати до гори загальну інфляцію в країні і ця тенденція не зміниться до кінця 2018 року. Такий прогноз на основі аналізу цін на продукти харчування озвучили в Асоціації постачальників торговельних мереж, передає УНН з посиланням на допис голови Асоціації О.Дорошенка у Facebook.
За даними експертів Асоціації, розмір продуктової інфляції вже перевищує гранично можливі позначки для втримання передбаченої в бюджеті на рівні 9%.
“Це означає, що Уряд вдасться до збільшення мінімальної заробітної плати та підвищення соціальних виплат. У той же час, він не робить ніяких кроків щодо зняття причин такого зростання окрім заяв”, — зазначив Дорошенко.
Нагадаємо, минулого року Уряд скасував держрегулювання цін на соціальні продукти. Про різке здорожчання харчів, унаслідок такого кроку, попереджали і експерти, і політики.
“Через це рішення уряд втратить більше, аніж "заробить". Бо, не можна нехтувати інтересами споживачів в угоду інтересам виробників. У цьому питанні повинен бути витриманий баланс. А тому, слід очікувати падіння купівельної спроможності населення з одночасним подальшим зростанням соціальної напруги в суспільстві”, — прокоментував скасування держрегулювання цін нардеп С.Тригубенко.