В Украине взяли на учет почти 1,4 млн переселенцев
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В Украине учтено почти 1,4 миллиона переселенцев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минсоцполитики.
“По состоянию на 22 июля 2019 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лиц, учтено 1 397 304 переселенца из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым”, — говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, по данным ООН, число беженцев и переселенцев в мире превысило 70 млн человек.