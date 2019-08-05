В Україні взяли на облік майже 1,4 млн переселенців
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. В Україні обліковано майже 1,4 мільйона переселенців. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Мінсоцполітики.
“Станом на 22 липня 2019 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 397 304 переселенці з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим”, — йдеться у повідомленні.
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Як повідомляв УНН, за даними ООН, кількість біженців і переселенців у світі перевищила 70 млн людей.