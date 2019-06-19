ООН: кількість біженців і переселенців перевищила 70 млн людей
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Кількість біженців і внутрішніх переселенців у минулому році досягла 70,8 млн осіб - це новий рекорд. Люди втікають від насильства, війни і переслідувань, а міжнародне співтовариство не може домогтися миру. Про це заявив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді, передає УНН з посиланням на Новини ООН.
Напередодні Міжнародного дня біженців, який відзначають 20 червня, Гранді оприлюднив нові показники - безпрецедентні для майже сімдесятирічної історії Управління ООН у справах біженців (УВКБ). За його словами, у нову доповідь включені лише офіційні дані, реальні цифри можуть бути набагато вищими. Так, наприклад, з 4 мільйонів жителів Венесуели, які залишили свою країну, лише півмільйона звернулися за притулком.
Згідно з новою доповіддю УВКБ, кількість переміщень сьогодні у два рази перевищує показники двадцятирічної давності. Це ще раз підтверджує довгострокову тенденцію: людей, які потребують міжнародного захисту, стає все більше.
Гранді закликав збільшити фінансування для країн, яким доводиться справлятися зі зростаючим потоком біженців, і зміцнювати регіональне і міжнародне співробітництво у цій галузі. Він нагадав, що нові конфлікти породжують нові хвилі переселень, які погіршують ситуацію, зазначивши, що роз'єднаність в Раді Безпеки не дозволяє ефективно долати кризові ситуації.
Гранді також відповів тим, хто звинувачує біженців "у спробі скористатися ситуацією, щоб поліпшити умови свого життя". "Половину всіх біженців становлять діти. Діти не віткають, щоб скористатися можливостями. Діти віткають від небезпеки", - нагадав він.
Нагадаємо, ЄС прийняв за спецпрограмою 33 тисячі біженців.