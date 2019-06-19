ООН: кількість біженців і переселенців перевищила 70 млн людей

КИЇВ. 19 червня. УНН. Кількість біженців і внутрішніх переселенців у минулому році досягла 70,8 млн осіб - це новий рекорд. Люди втікають від насильства, війни і переслідувань, а міжнародне співтовариство не може домогтися миру. Про це заявив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді, передає УНН з посиланням на Новини ООН.