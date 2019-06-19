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ООН: число беженцев и переселенцев превысило 70 млн человек

Киев • УНН

 • 10013 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Число беженцев и внутренних переселенцев в прошлом году достигло 70,8 млн человек – это новый рекорд. Люди бегут от насилия, войны и преследований, а международное сообщество не может добиться мира. Об этом заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, передает УНН со ссылкой на Новости ООН.

ООН: число беженцев и переселенцев превысило 70 млн человек

В преддверии Международного дня беженцев, который отмечают 20 июня, Гранди обнародовал новые показатели - беспрецедентные для почти семидесятилетней истории Управления ООН по делам беженцев (УВКБ). По его словам, в новый доклад включены лишь официальные данные, реальные цифры могут быть намного выше. Так, например, из 4 миллионов жителей Венесуэлы, покинувших свою страну, лишь полмиллиона обратились за убежищем.

Согласно новому докладу УВКБ, число перемещений сегодня в два раза превышает показатели двадцатилетней давности. Это еще раз подтверждает долгосрочную тенденцию: людей, нуждающихся в международной защите, становится все больше.

Гранди призвал увеличить финансирование для стран, которым приходится справляться с растущим потоком беженцев, и укреплять региональное и международное сотрудничество в этой области. Он напомнил, что новые конфликты порождают новые волны переселений, которые усугубляют ситуацию, отметив, что разобщенность в Совете Безопасности не позволяет эффективно преодолевать кризисные ситуации.

Гранди также ответил тем, кто обвиняет беженцев "в попытке воспользоваться ситуацией, чтобы улучшить условия своей жизни". "Половину всех беженцев составляют дети. Дети не бегут, чтобы воспользоваться возможностями. Дети бегут от опасности", - напомнил он.

Напомним, ЕС принял по спецпрограмме 33 тысячи беженцев.

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