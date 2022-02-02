В Украине уже 4,13 млн случаев COVID-19, за сутки - 35 014

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В Украине зафиксировано уже 4,13 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 1 февраля, - 35 тысяч, рост на 14% по сравнению с предыдущим днем. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.