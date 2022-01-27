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15 марта, 19:03 • 107789 просмотра

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В Украине уже 3,94 млн случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд зимы - 32 393

В Украине уже 3,94 млн случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд зимы - 32 393

Киев • УНН

 • 33094 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. В Украине зафиксировано уже 3,94 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 26 января, - более 32 тысяч, наибольшее значение с начала января и новый антирекорд с начала зимы в целом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

"За сутки 26 января в Украине зафиксировано 32 393 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки:

  • госпитализировано - 3 016 человек;
  • летальных случаев - 154;
  • выздоровело - 5 237 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 3 946 202 человека;
  • выздоровело - 3 601 952 лица;
  • летальных случаев - 99 738;
  • проведено ПЦР-тестов - 17 756 198.

Детали

Из заболевших за минувшие сутки: детей - 4 847, медработников - 797.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в Ивано-Франковской (2862), Львовской (2696), Житомирской (2467) областях, городе Киев (2012), Одесской (1939) области.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 18-м месте по распространению и на 16-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

С 6 декабря вступили в силу новые карантинные правила, предусматривающие усиление ограничений в “желтых” зонах. Так, посещение массовых мероприятий, работа кинотеатров, театров, заведений общественного питания и спортзалов разрешено только при наличии в 100% коллективов и посетителей по крайней мере одной дозы прививки, отрицательного теста или сертификата о выздоровлении.

С 30 декабря все области были в "желтой" зоне.

20 января Министерство здравоохранения констатировало новую вспышку с эпицентром на западе Украины.

С 24 января Ивано-Франковская область перешла в "красную" зону. С 27 января к ней присоединилась Ровенская область.

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