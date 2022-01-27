В Украине уже 3,94 млн случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд зимы - 32 393

КИЕВ. 27 января. УНН. В Украине зафиксировано уже 3,94 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 26 января, - более 32 тысяч, наибольшее значение с начала января и новый антирекорд с начала зимы в целом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.