В Україні вже 3,94 млн випадків COVID-19, за добу новий антирекорд зими - 32 393
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. В Україні зафіксовано вже 3,94 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 26 січня, - понад 32 тисячі, найбільше значення з початку січня та новий антирекорд з початку зими в цілому. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
"За добу 26 січня в Україні зафіксовано 32 393 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 3 016 осіб;
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- летальних випадків – 154;
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- одужало – 5 237 осіб.
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 3 946 202 особи;
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- одужало – 3 601 952 особи;
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- летальних випадків – 99 738;
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- проведено ПЛР-тестувань – 17 756 198.
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Деталі
Із захворілих за минулу добу: дітей – 4 847, медпрацівників – 797.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (2862), Львівській (2696), Житомирській (2467) областях, місті Київ (2012), Одеській (1939) області.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 18-у місці за поширенням і на 16-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
З 6 грудня набули чинності нові карантинні правила, які передбачають посилення обмежень у "жовтих" зонах. Так, відвідування масових заходів, робота кінотеатрів, театрів, закладів громадського харчування та спортзалів дозволена лише за наявності в 100% колективів та відвідувачів принаймні однієї дози щеплення, негативного тесту або сертифікату про одужання.
15 грудня карантин в Україні продовжили до квітня.
З 30 грудня всі області були у "жовтій" зоні.
20 січня Міністерство охорони здоров'я констатувало новий спалах з епіцентром на заході України.
З 24 січня Івано-Франківська область перейшла до "червоної" зони. Із 27 січня до неї приєдналася Рівненська область.