В Украине уже 3,08 млн случаев COVID - 19, за сутки - 13 068
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Украине зафиксировано уже 3,08 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 7 ноября, - 13 тысяч, падение по сравнению с показателем днем ранее, традиционное для выходных. Госпитализированы за сутки при этом 3,5 тысячи человек, что также меньше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"За сутки 7 ноября в Украине зафиксировано 13 068 новых подтвержденных случаев коронавірусної болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Также за прошедшие сутки:
-
- госпитализировано - 3 532 лица;
-
- летальных случаев - 473;
-
- выздоровело - 8 200 человек.
-
За все время пандемии в Украине:
-
- заболело - 3 088 501 лицо;
-
- выздоровело - 2 520 956 человек;
-
- летальных случаев - 72 557;
-
- проведено ПЦР-тестов - 14 876 584.
-
Детали
Из заболевших за минувшие сутки: детей - 790, медработников - 145.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1558), Харьковской (1179), Днепропетровской (1032), Львовской (827) и Николаевской (812) областях.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения в частности "красной" зоны. Сертификаты есть двух видов - "желтые" и "зеленые".
20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября. Позже в "красную" зону перешли 16 областей и Киев.