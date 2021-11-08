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В Украине уже 3,08 млн случаев COVID - 19, за сутки - 13 068

Киев • УНН

 • 32241 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Украине зафиксировано уже 3,08 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 7 ноября, - 13 тысяч, падение по сравнению с показателем днем ранее, традиционное для выходных. Госпитализированы за сутки при этом 3,5 тысячи человек, что также меньше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

В Украине уже 3,08 млн случаев COVID - 19, за сутки - 13 068

"За сутки 7 ноября в Украине зафиксировано 13 068 новых подтвержденных случаев коронавірусної болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.

Также за прошедшие сутки:

  • госпитализировано - 3 532 лица;
  • летальных случаев - 473;
  • выздоровело - 8 200 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 3 088 501 лицо;
  • выздоровело - 2 520 956 человек;
  • летальных случаев - 72 557;
  • проведено ПЦР-тестов - 14 876 584.

Детали

Из заболевших за минувшие сутки: детей - 790, медработников - 145.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1558), Харьковской (1179), Днепропетровской (1032), Львовской (827) и Николаевской (812) областях.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения в частности "красной" зоны. Сертификаты есть двух видов - "желтые" и "зеленые".

20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября. Позже в "красную" зону перешли 16 областей и Киев.

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