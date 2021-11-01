В Украине уже 2,93 млн случаев COVID-19, за сутки - 13 936
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,93 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 31 октября, – почти 14 тысяч, снижение против показателя днем ранее, но традиционное для выходных. Госпитализированы за сутки при этом более 3,8 тысячи человек, что также меньше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"За сутки 31 октября в Украине зафиксировано 13 936 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", – сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализировано – 3 828 человек;
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- летальных исходов – 298;
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- поправилось – 5 885 человек.
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело – 2 936 238 человек;
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- поправилось – 2 442 098 человек;
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- летальных исходов – 68 027;
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- проведено ПЦР-тестов – 14 455 647.
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Детали
Из заболевших за прошедшие сутки: детей – 905, медработников – 111.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1281), Харьковской (1227), Львовской (1166), Запорожской (895), Днепропетровской (867) областях.
Согласно данным Worldometer, ресурсу, отслеживающему ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения в частности "красной" зоны. Сертификаты есть двух видов - "желтые" и "зеленые".
20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября. Позже в "красную" зону перешли 15 областей и Киев.