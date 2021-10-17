В Украине уже 2,63 млн случаев COVID-19, за сутки — 11 288

КИЕВ. 17 октября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2635170 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 16 октября, — 11,3 тыс., что меньше, чем накануне. Госпитализировано за сутки при этом 4,7 тысячи человек, что значительно больше показателя днем ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.