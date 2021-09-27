В Украине уже 2,395 млн случаев COVID-19, за сутки - 3 007

КИЕВ. 27 сентября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,395 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 26 сентября, - 3 тысячи, уменьшение против показателя днем ранее, но традиционное для выходных. Госпитализировано за сутки при этом около 1,5 тысячи человек, что меньше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.