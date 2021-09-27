В Украине уже 2,395 млн случаев COVID-19, за сутки - 3 007
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,395 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 26 сентября, - 3 тысячи, уменьшение против показателя днем ранее, но традиционное для выходных. Госпитализировано за сутки при этом около 1,5 тысячи человек, что меньше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"За сутки 26 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 3007 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
-
- госпитализированы - 1478 человек;
-
- летальных исходов - 94;
-
- выздоровели - 952 человека.
-
- протестировано: методом ПЦР - 13 202 человека, методом ИФА - 2688 человек, экспресс-тестами - 11 022 человека.
-
За все время пандемии в Украине:
-
- заболело - 2 395 404 лица;
-
- выздоровели - 2 245 144 лица;
-
- летальных исходов - 55 720;
-
- проведено ПЦР-тестов - 12 710 080.
-
Детали
Из заболевших за минувшие сутки: детей - 286, медработников - 32.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (371), Черновицкой (282), Львовской (241), Харьковской (233) и Тернопольской (180) областях.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 19-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения "желтой" и "красной" зон. Сертификаты есть двух видов - "желтые" и "зеленые".
20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября.