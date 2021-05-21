В Украине уже 2,175 млн случаев COVID-19, за сутки - 4 984
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,175 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 20 мая, - 4,9 тысячи, что меньше, чем днем ранее. Умерло за сутки опять 200 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"21 мая 2021 года в Украине зафиксировано 4 984 новых случаев заболеваний COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализированы - 1785 человек;
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- летальных случаев - 202;
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- выздоровели - 12 845 человека;
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- протестировано: методом ПЦР - 26 154 человек, методом ИФА - 11 454 человек, экспресс-тестами - 24 969 человек.
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 2 175 382 человек;
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- выздоровели - 1 929 039 лица;
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- летальных исходов - 49 101;
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- проведено ПЦР-тестов - 9 970 045.
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Детали
Так, за минувшие сутки в частности заболели 278 детей и 97 медработников.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (453), Донецкой (408), Днепропетровской (405), Запорожской (354) и Киевской (348) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
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- Киев - 453 случая;
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- Винницкая область - 134 случая;
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- Волынская область - 170 случаев;
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- Днепропетровская область - 405 случаев;
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- Донецкая область - 408 случаев;
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- Житомирская область - 117 случаев;
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- Закарпатская область - 47 случаев;
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- Запорожская область - 354 случая;
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- Ивано-Франковская область - 85 случаев;
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- Киевская область - 348 случаев;
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- Кировоградская область - 66 случаев;
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- Луганская область - 56 случаев;
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- Львовская область - 269 случаев;
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- Николаевская область - 214 случаев;
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- Одесская область - 201 случай;
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- Полтавская область - 183 случая;
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- Ровенская область - 236 случаев;
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- Сумская область - 191 случай;
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- Тернопольская область - 122 случая;
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- Харьковская область - 299 случаев;
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- Херсонская область - 154 случая;
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- Хмельницкая область - 121 случай;
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- Черкасская область - 139 случаев;
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- Черновицкая область - 77 случаев;
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- Черниговская область - 135 случаев.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 17-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".