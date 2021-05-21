В Україні вже 2,175 млн випадків COVID-19, за добу - 4 984

"21 травня 2021 року в Україні зафіксовано 4 984 нових випадків захворювань на COVID-19", - повідомили у МОЗ.

Також за минулу добу:



госпіталізовано – 1 785 осіб;



летальних випадків – 202;



одужало – 12 845 особи;



протестовано: методом ПЛР – 26 154 осіб, методом ІФА – 11 454 осіб, експрес-тестами – 24 969 осіб.



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 2 175 382 осіб;



одужало – 1 929 039 особи;



летальних випадків – 49 101;



проведено ПЛР-тестувань – 9 970 045.



Деталі

Так, за минулу добу зокрема захворіли 278 дітей та 97 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (453), Донецькій (408), Дніпропетровській (405), Запорізькій (354), та Київській (348) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:



місто Київ – 453 випадки;



Вінницька область – 134 випадки;



Волинська область – 170 випадків;



Дніпропетровська область – 405 випадків;



Донецька область – 408 випадків;



Житомирська область – 117 випадків;



Закарпатська область – 47 випадків;



Запорізька область – 354 випадки;



Івано-Франківська область – 85 випадків;



Київська область – 348 випадків;



Кіровоградська область – 66 випадків;



Луганська область – 56 випадків;



Львівська область – 269 випадків;



Миколаївська область – 214 випадків;



Одеська область – 201 випадок;



Полтавська область – 183 випадки;



Рівненська область – 236 випадків;



Сумська область – 191 випадок;



Тернопільська область – 122 випадки;



Харківська область – 299 випадків;



Херсонська область – 154 випадки;



Хмельницька область – 121 випадок;



Черкаська область – 139 випадків;



Чернівецька область – 77 випадків;



Чернігівська область – 135 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 17-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".