В Україні вже 2,175 млн випадків COVID-19, за добу - 4 984
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,175 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 20 травня, - 4,9 тисячі, що менше, ніж днем раніше. Померло за добу знову 200 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
"21 травня 2021 року в Україні зафіксовано 4 984 нових випадків захворювань на COVID-19", - повідомили у МОЗ.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 1 785 осіб;
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- летальних випадків – 202;
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- одужало – 12 845 особи;
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- протестовано: методом ПЛР – 26 154 осіб, методом ІФА – 11 454 осіб, експрес-тестами – 24 969 осіб.
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 2 175 382 осіб;
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- одужало – 1 929 039 особи;
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- летальних випадків – 49 101;
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- проведено ПЛР-тестувань – 9 970 045.
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Деталі
Так, за минулу добу зокрема захворіли 278 дітей та 97 медпрацівників.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (453), Донецькій (408), Дніпропетровській (405), Запорізькій (354), та Київській (348) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
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- місто Київ – 453 випадки;
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- Вінницька область – 134 випадки;
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- Волинська область – 170 випадків;
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- Дніпропетровська область – 405 випадків;
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- Донецька область – 408 випадків;
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- Житомирська область – 117 випадків;
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- Закарпатська область – 47 випадків;
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- Запорізька область – 354 випадки;
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- Івано-Франківська область – 85 випадків;
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- Київська область – 348 випадків;
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- Кіровоградська область – 66 випадків;
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- Луганська область – 56 випадків;
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- Львівська область – 269 випадків;
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- Миколаївська область – 214 випадків;
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- Одеська область – 201 випадок;
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- Полтавська область – 183 випадки;
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- Рівненська область – 236 випадків;
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- Сумська область – 191 випадок;
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- Тернопільська область – 122 випадки;
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- Харківська область – 299 випадків;
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- Херсонська область – 154 випадки;
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- Хмельницька область – 121 випадок;
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- Черкаська область – 139 випадків;
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- Чернівецька область – 77 випадків;
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- Чернігівська область – 135 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 17-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".