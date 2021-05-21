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В Україні вже 2,175 млн випадків COVID-19, за добу - 4 984

Київ • УНН

 • 17377 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,175 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 20 травня, - 4,9 тисячі, що менше, ніж днем раніше. Померло за добу знову 200 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

В Україні вже 2,175 млн випадків COVID-19, за добу - 4 984

"21 травня 2021 року в Україні зафіксовано 4 984 нових випадків захворювань на COVID-19", - повідомили у МОЗ. 

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 785 осіб;
  • летальних випадків – 202;
  • одужало – 12 845 особи;
  • протестовано: методом ПЛР – 26 154 осіб, методом ІФА – 11 454 осіб, експрес-тестами – 24 969 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 175 382 осіб;
  • одужало – 1 929 039 особи;
  • летальних випадків – 49 101;
  • проведено ПЛР-тестувань – 9 970 045.

Деталі

Так, за минулу добу зокрема захворіли 278 дітей та 97 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (453), Донецькій (408), Дніпропетровській (405), Запорізькій (354), та Київській (348) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • місто Київ – 453 випадки;
  • Вінницька область – 134 випадки;
  • Волинська область – 170 випадків;
  • Дніпропетровська область – 405 випадків;
  • Донецька область – 408 випадків;
  • Житомирська область – 117 випадків;
  • Закарпатська область – 47 випадків;
  • Запорізька область – 354 випадки;
  • Івано-Франківська область – 85 випадків;
  • Київська область – 348 випадків;
  • Кіровоградська область – 66 випадків;
  • Луганська область – 56 випадків;
  • Львівська область – 269 випадків;
  • Миколаївська область – 214 випадків;
  • Одеська область – 201 випадок;
  • Полтавська область – 183 випадки;
  • Рівненська область – 236 випадків;
  • Сумська область – 191 випадок;
  • Тернопільська область – 122 випадки;
  • Харківська область – 299 випадків;
  • Херсонська область – 154 випадки;
  • Хмельницька область – 121 випадок;
  • Черкаська область – 139 випадків;
  • Чернівецька область – 77 випадків;
  • Чернігівська область – 135 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 17-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

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