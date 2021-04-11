В Украине уже 1,853 млн случаев COVID-19, за сутки - 12 112

Цитата

“12 112 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 11 апреля 2021 года. В частности, заболели 524 ребенка и 181 медработник”, — сообщил министр.

Также за минувшие сутки:

▪️ госпитализированы — 4694 человека;

▪️ летальных случаев — 235;

▪️ выздоровели — 5034 человека;

▪️ осуществлено тестирований за сутки — 72 551 (в том числе методом ПЦР — 34461, методом ИФА — 8379, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 29711).

За все время пандемии в Украине:

— заболело — 1853249 человек;

— выздоровели — 1410860 человек;

— летальных случаев — 37 014;

— проведения ПЦР-тестов — 8656885.

Прививки в Украине

— 4048 человек привито против COVID-19 за сутки 10 апреля 2021 в Украине.

— 377050 человек привито от начала прививочной кампании.

▪️ Прививки проводились 59 мобильными бригадами по иммунизации и 211 пунктами прививки.

▪️ состоянию на 10 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 438 328 человек.

Ситуация по регионам

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1374), Днепропетровской (1333), Донецкой (839), Хмельницкой (811) и Львовской (720) областях.



Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев — 697 случаев / 530 прививок;

Винницкая область — 143 случая / 110 прививок;

Волынская область — 292 случая / 60 прививок;

Днепропетровская область — 1333 случая / 610 прививок;

Донецкая область — 839 случаев / 370 прививок;

Житомирская область — 434 случая / 60 прививок;

Закарпатская — 138 случаев / 40 прививок;

Запорожская область — 279 случаев / 10 прививок;

Ивано-Франковская область — 110 случаев / 88 прививок;

Киевская область — 659 случаев / 270 прививок;

Кировоградская область — 207 случаев / 60 прививок;

Луганская область — 72 случая / 250 прививок;

Львовская область — 720 случаев / 150 прививок;

Николаевская область — 416 случаев / 40 прививок;

Одесская область — 623 случая / 70 прививок;

Полтавская область — 297 случаев / 100 прививок;

Ровенская область — 277 случаев / 150 прививок;

Сумская область — 638 случаев / 40 прививок;

Тернопольская область — 410 случаев / 70 прививок;

Харьковская область — 1374 случая / 100 прививок;

Херсонская область — 312 случаев / 360 прививок;

Хмельницкая область — 811 случаев / 180 прививок;

Черкасская область — 349 случаев / 0 прививок;

Черновицкая область — 193 случая / 270 прививок;

Черниговская область — 489 случаев / 60 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы “сбить” волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского “локдауна” удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина.

С 24 февраля Украина снова вернулась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлен до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Несмотря на “цвет” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.

Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в “красной” зоне.

19 марта анонсировалось, что СНБО в ближайшее время соберется по локдауну в Украине.