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В Украине уже 1,853 млн случаев COVID-19, за сутки - 12 112

Киев  •  УНН

 • 21521 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Украине зафиксировано уже 1,853 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 10 апреля - 12,1 тысяча, уменьшение по сравнению с предыдущим днем. Высокий показатель госпитализаций за сутки, но меньше, чем вчера - почти 4,7 тысячи. Летальных случаев за сутки - 235. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

Цитата

“12 112 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 11 апреля 2021 года. В частности, заболели 524 ребенка и 181 медработник”, — сообщил министр.

Также за минувшие сутки:

▪️ госпитализированы — 4694 человека;
▪️ летальных случаев — 235;
▪️ выздоровели — 5034 человека;
▪️ осуществлено тестирований за сутки — 72 551 (в том числе методом ПЦР — 34461, методом ИФА — 8379, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 29711).

За все время пандемии в Украине:

— заболело — 1853249 человек;
— выздоровели — 1410860 человек;
— летальных случаев — 37 014;
— проведения ПЦР-тестов — 8656885.

Прививки в Украине

— 4048 человек привито против COVID-19 за сутки 10 апреля 2021 в Украине.
— 377050 человек привито от начала прививочной кампании.

▪️ Прививки проводились 59 мобильными бригадами по иммунизации и 211 пунктами прививки.
▪️ состоянию на 10 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 438 328 человек.

Ситуация по регионам

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1374), Днепропетровской (1333), Донецкой (839), Хмельницкой (811) и Львовской (720) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев — 697 случаев / 530 прививок;
Винницкая область — 143 случая / 110 прививок;
Волынская область — 292 случая / 60 прививок;
Днепропетровская область — 1333 случая / 610 прививок;
Донецкая область — 839 случаев / 370 прививок;
Житомирская область — 434 случая / 60 прививок;
Закарпатская — 138 случаев / 40 прививок;
Запорожская область — 279 случаев / 10 прививок;
Ивано-Франковская область — 110 случаев / 88 прививок;
Киевская область — 659 случаев / 270 прививок;
Кировоградская область — 207 случаев / 60 прививок;
Луганская область — 72 случая / 250 прививок;
Львовская область — 720 случаев / 150 прививок;
Николаевская область — 416 случаев / 40 прививок;
Одесская область — 623 случая / 70 прививок;
Полтавская область — 297 случаев / 100 прививок;
Ровенская область — 277 случаев / 150 прививок;
Сумская область — 638 случаев / 40 прививок;
Тернопольская область — 410 случаев / 70 прививок;
Харьковская область — 1374 случая / 100 прививок;
Херсонская область — 312 случаев / 360 прививок;
Хмельницкая область — 811 случаев / 180 прививок;
Черкасская область — 349 случаев / 0 прививок;
Черновицкая область — 193 случая / 270 прививок;
Черниговская область — 489 случаев / 60 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы “сбить” волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского “локдауна” удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина.

С 24 февраля Украина снова вернулась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлен до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Несмотря на “цвет” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.

Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в “красной” зоне.

19 марта анонсировалось, что СНБО в ближайшее время соберется по локдауну в Украине.

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