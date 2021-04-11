В Україні вже 1,853 млн випадків COVID-19, за добу - 12 112

Цитата

“12 112 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 524 дитини та 181 медпрацівник”, — повідомив міністр.

Також за минулу добу:

▪️ госпіталізовано — 4 694 особи;

▪️ летальних випадків — 235;

▪️ одужало — 5 034 особи;

▪️ здійснено тестувань за добу — 72 551 (зокрема методом ПЛР — 34 461, методом ІФА — 8 379, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 29 711).

За весь час пандемії в Україні:

— захворіло — 1 853 249 осіб;

— одужало — 1 410 860 осіб;

— летальних випадків — 37 014;

— проведено ПЛР-тестувань — 8 656 885.

Щеплення в Україні

— 4 048 людей щеплено проти COVID-19 за добу 10 квітня 2021 року в Україні.

— 377 050 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії.

▪️ Щеплення проводилось 59 мобільними бригадами з імунізації та 211 пунктами щеплення.

▪️ Станом на 10 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 438 328 людей.

Ситуація по регіонам

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 374), Дніпропетровській (1 333), Донецькій (839), Хмельницькій (811) та Львівській (720) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ — 697 випадків/ 530 щеплень;

Вінницька область — 143 випадки/ 110 щеплень;

Волинська область — 292 випадки/ 60 щеплень;

Дніпропетровська область — 1 333 випадки/ 610 щеплень;

Донецька область — 839 випадків/ 370 щеплень;

Житомирська область — 434 випадки/ 60 щеплень;

Закарпатська — 138 випадків/ 40 щеплень;

Запорізька область — 279 випадків/ 10 щеплень;

Івано-Франківська область — 110 випадків/ 88 щеплень;

Київська область — 659 випадків/ 270 щеплень;

Кіровоградська область — 207 випадків/ 60 щеплень;

Луганська область — 72 випадки/ 250 щеплень;

Львівська область — 720 випадків/ 150 щеплень;

Миколаївська область — 416 випадків/ 40 щеплень;

Одеська область — 623 випадки/ 70 щеплень;

Полтавська область — 297 випадків/ 100 щеплень;

Рівненська область — 277 випадків/ 150 щеплень;

Сумська область — 638 випадків/ 40 щеплень;

Тернопільська область — 410 випадків/ 70 щеплень;

Харківська область — 1 374 випадки/ 100 щеплень;

Херсонська область — 312 випадків/ 360 щеплень;

Хмельницька область — 811 випадків/ 180 щеплень;

Черкаська область — 349 випадків/ 0 щеплень;

Чернівецька область — 193 випадки/ 270 щеплень;

Чернігівська область — 489 випадків/ 60 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб “збити” хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого “локдауну” вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.

Раніше Прем’єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в “червоній” зоні.

19 березня анонсувалося, що РНБО найближчим часом збереться щодо локдауну в Україні.