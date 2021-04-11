В Україні вже 1,853 млн випадків COVID-19, за добу - 12 112
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,853 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 10 квітня, — 12,1 тисячі, зменшення у порівнянні з попереднім днем. Високий показник госпіталізацій за добу, але менше, ніж учора — майже 4,7 тисячі. Летальних випадків за добу — 235. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.
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“12 112 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 524 дитини та 181 медпрацівник”, — повідомив міністр.
Також за минулу добу:
▪️ госпіталізовано — 4 694 особи;
▪️ летальних випадків — 235;
▪️ одужало — 5 034 особи;
▪️ здійснено тестувань за добу — 72 551 (зокрема методом ПЛР — 34 461, методом ІФА — 8 379, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 29 711).
За весь час пандемії в Україні:
— захворіло — 1 853 249 осіб;
— одужало — 1 410 860 осіб;
— летальних випадків — 37 014;
— проведено ПЛР-тестувань — 8 656 885.
Щеплення в Україні
— 4 048 людей щеплено проти COVID-19 за добу 10 квітня 2021 року в Україні.
— 377 050 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії.
▪️ Щеплення проводилось 59 мобільними бригадами з імунізації та 211 пунктами щеплення.
▪️ Станом на 10 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 438 328 людей.
Ситуація по регіонам
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 374), Дніпропетровській (1 333), Донецькій (839), Хмельницькій (811) та Львівській (720) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ — 697 випадків/ 530 щеплень;
Вінницька область — 143 випадки/ 110 щеплень;
Волинська область — 292 випадки/ 60 щеплень;
Дніпропетровська область — 1 333 випадки/ 610 щеплень;
Донецька область — 839 випадків/ 370 щеплень;
Житомирська область — 434 випадки/ 60 щеплень;
Закарпатська — 138 випадків/ 40 щеплень;
Запорізька область — 279 випадків/ 10 щеплень;
Івано-Франківська область — 110 випадків/ 88 щеплень;
Київська область — 659 випадків/ 270 щеплень;
Кіровоградська область — 207 випадків/ 60 щеплень;
Луганська область — 72 випадки/ 250 щеплень;
Львівська область — 720 випадків/ 150 щеплень;
Миколаївська область — 416 випадків/ 40 щеплень;
Одеська область — 623 випадки/ 70 щеплень;
Полтавська область — 297 випадків/ 100 щеплень;
Рівненська область — 277 випадків/ 150 щеплень;
Сумська область — 638 випадків/ 40 щеплень;
Тернопільська область — 410 випадків/ 70 щеплень;
Харківська область — 1 374 випадки/ 100 щеплень;
Херсонська область — 312 випадків/ 360 щеплень;
Хмельницька область — 811 випадків/ 180 щеплень;
Черкаська область — 349 випадків/ 0 щеплень;
Чернівецька область — 193 випадки/ 270 щеплень;
Чернігівська область — 489 випадків/ 60 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб “збити” хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого “локдауну” вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.
Раніше Прем’єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в “червоній” зоні.
19 березня анонсувалося, що РНБО найближчим часом збереться щодо локдауну в Україні.