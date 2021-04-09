В Украине уже 1,823 млн случаев COVID-19, за сутки - 19 676
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Украине зафиксировано уже 1,823 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 8 апреля, - 19,6 тысячи, небольшой рост по сравнению с предыдущим днем. Высокий показатель госпитализаций за сутки, но меньше, чем вчера - 4,9 тысячи. Летальных случаев за сутки - 419. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
"19 676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 9 апреля 2021 года", - сообщил Степанов.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализированы - 4936 человек;
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- летальных случаев - 419;
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- выздоровели - 11 221 человек;
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- осуществлено тестирований за сутки - 119 369 (в том числе методом ПЦР - 53 373, методом ИФА - 21 071, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 44 925).
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 1 823 674 лица;
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- выздоровели - 1 395 104 лица;
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- летальных исходов - 36 381;
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- проведено ПЦР-тестов - 8 568 004.
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Детали
В частности, заболели 751 ребенок и 552 медработника.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1864), Днепропетровской (1665), Львовской (1639), Киевской (1265) и Харьковской (1194) областях.
При этом за прошедшие сутки 18 569 человек привито против COVID-19 в Украине. 353 147 человека привито от начала прививочной кампании. Прививки проводились 145 мобильными бригадами по иммунизации и 848 пунктами прививки. По состоянию на 8 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 431 025 человек.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
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- Киев - 1864 случая / 1850 прививок;
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- Винницкая область - 640 случаев / 670 прививок;
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- Волынская область - 448 случаев / 560 прививок;
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- Днепропетровская область - 1665 случаев / 1990 прививок;
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- Донецкая область - 1146 случаев / 510 прививок;
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- Житомирская область - 647 случаев / 840 прививок;
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- Закарпатская - 236 случаев / 580 прививок;
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- Запорожская область - 823 случая / 650 прививок;
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- Ивано-Франковская область - 231 случай / 549 прививок;
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- Киевская область - 1265 случаев / 1970 прививок;
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- Кировоградская область - 207 случаев / 680 прививок;
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- Луганская область - 226 случаев / 350 прививок;
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- Львовская область - 1639 случаев / 1540 прививок;
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- Николаевская область - 372 случая / 180 прививок;
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- Одесская область - 1194 случая / 710 прививок;
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- Полтавская область - 848 случаев / 730 прививок;
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- Ровенская область - 557 случаев / 580 прививок;
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- Сумская область - 820 случаев / 360 прививок;
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- Тернопольская область - 373 случая / 490 прививок;
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- Харьковская область - 1194 случая / 550 прививок;
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- Херсонская область - 317 случаев / 300 прививок;
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- Хмельницкая область - 1094 случая / 1050 прививок;
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- Черкасская область - 834 случая / 180 прививок;
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- Черновицкая область - 377 случаев / 560 прививок;
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- Черниговская область - 659 случаев / 140 прививок.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне.
19 марта анонсировалось, что СНБО в ближайшее время соберется относительно локдауна в Украине.