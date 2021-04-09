В Украине уже 1,823 млн случаев COVID-19, за сутки - 19 676

"19 676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 9 апреля 2021 года", - сообщил Степанов.

Также за минувшие сутки:



госпитализированы - 4936 человек;



летальных случаев - 419;



выздоровели - 11 221 человек;



осуществлено тестирований за сутки - 119 369 (в том числе методом ПЦР - 53 373, методом ИФА - 21 071, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 44 925).



За все время пандемии в Украине:



заболело - 1 823 674 лица;



выздоровели - 1 395 104 лица;



летальных исходов - 36 381;



проведено ПЦР-тестов - 8 568 004.



Детали

В частности, заболели 751 ребенок и 552 медработника.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1864), Днепропетровской (1665), Львовской (1639), Киевской (1265) и Харьковской (1194) областях.

При этом за прошедшие сутки 18 569 человек привито против COVID-19 в Украине. 353 147 человека привито от начала прививочной кампании. Прививки проводились 145 мобильными бригадами по иммунизации и 848 пунктами прививки. По состоянию на 8 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 431 025 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:



Киев - 1864 случая / 1850 прививок;



Винницкая область - 640 случаев / 670 прививок;



Волынская область - 448 случаев / 560 прививок;



Днепропетровская область - 1665 случаев / 1990 прививок;



Донецкая область - 1146 случаев / 510 прививок;



Житомирская область - 647 случаев / 840 прививок;



Закарпатская - 236 случаев / 580 прививок;



Запорожская область - 823 случая / 650 прививок;



Ивано-Франковская область - 231 случай / 549 прививок;



Киевская область - 1265 случаев / 1970 прививок;



Кировоградская область - 207 случаев / 680 прививок;



Луганская область - 226 случаев / 350 прививок;



Львовская область - 1639 случаев / 1540 прививок;



Николаевская область - 372 случая / 180 прививок;



Одесская область - 1194 случая / 710 прививок;



Полтавская область - 848 случаев / 730 прививок;



Ровенская область - 557 случаев / 580 прививок;



Сумская область - 820 случаев / 360 прививок;



Тернопольская область - 373 случая / 490 прививок;



Харьковская область - 1194 случая / 550 прививок;



Херсонская область - 317 случаев / 300 прививок;



Хмельницкая область - 1094 случая / 1050 прививок;



Черкасская область - 834 случая / 180 прививок;



Черновицкая область - 377 случаев / 560 прививок;



Черниговская область - 659 случаев / 140 прививок.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне.

19 марта анонсировалось, что СНБО в ближайшее время соберется относительно локдауна в Украине.