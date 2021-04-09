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В Україні вже 1,823 млн випадків COVID-19, за добу - 19 676

В Україні вже 1,823 млн випадків COVID-19, за добу - 19 676

Київ • УНН

 • 20980 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,823 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 8 квітня, - 19,6 тисячі, невелике зростання у порівнянні з попереднім днем. Високий показник госпіталізацій за добу, але менше, ніж учора - 4,9 тисячі. Летальних випадків за добу - 419. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.

"19 676 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 09 квітня 2021 року", - повідомив Степанов. 

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 4 936 осіб;
  • летальних випадків – 419;
  • одужало – 11 221 особа;
  • здійснено тестувань за добу – 119 369 (зокрема методом ПЛР – 53 373, методом ІФА – 21 071, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 925).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 823 674 особи;
  • одужало – 1 395 104 особи;
  • летальних випадків – 36 381;
  • проведено ПЛР-тестувань – 8 568 004.

Деталі

Зокрема, захворіли 751 дитина та 552 медпрацівники.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 864), Дніпропетровській (1 665), Львівській (1 639), Київській (1 265) та Харківській (1 194) областях.

При цьому за минулу добу 18 569 людей щеплено проти COVID-19 в Україні. 353 147 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії. Щеплення проводилось 145 мобільними бригадами з імунізації та 848 пунктами щеплення. Станом на 8 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 431 025 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

  • місто Київ – 1 864 випадки/ 1 850 щеплень;
  • Вінницька область – 640 випадків/ 670 щеплень;
  • Волинська область – 448 випадків/ 560 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 1 665 випадків/ 1 990 щеплень;
  • Донецька область – 1 146 випадків/ 510 щеплень;
  • Житомирська область – 647 випадків/ 840 щеплень;
  • Закарпатська – 236 випадків/ 580 щеплень;
  • Запорізька область – 823 випадки/ 650 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 231 випадок/ 549 щеплень;
  • Київська область – 1 265 випадків/ 1 970 щеплень;
  • Кіровоградська область – 207 випадків/ 680 щеплень;
  • Луганська область – 226 випадків/ 350 щеплень;
  • Львівська область – 1 639 випадків/ 1 540 щеплень;
  • Миколаївська область – 372 випадки/ 180 щеплень;
  • Одеська область – 1 194 випадки/ 710 щеплень;
  • Полтавська область – 848 випадків/ 730 щеплень;
  • Рівненська область – 557 випадків/ 580 щеплень;
  • Сумська область – 820 випадків/ 360 щеплень;
  • Тернопільська область – 373 випадки/ 490 щеплень;
  • Харківська область – 1 194 випадки/ 550 щеплень;
  • Херсонська область – 317 випадків/ 300 щеплень;
  • Хмельницька область – 1 094 випадки/ 1 050 щеплень;
  • Черкаська область – 834 випадки/ 180 щеплень;
  • Чернівецька область – 377 випадків/ 560 щеплень;
  • Чернігівська область – 659 випадків/ 140 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

Раніше Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні.

19 березня анонсувалося, що РНБО найближчим часом збереться щодо локдауну в Україні.

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