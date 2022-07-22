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В Украине ввели в обращение еще одну монету в честь ВСУ – посвященную Силам специальных операций

В Украине ввели в обращение еще одну монету в честь ВСУ – посвященную Силам специальных операций

Киев • УНН

 • 275832 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Национальный банк Украины вводит в обращение новую памятную монету «Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины» сегодня, 22 июля. Она продолжает серию «Вооруженные Силы Украины». Лозунгом Сил специальных операций ВСУ, которым посвящена монета, является боевой лозунг киевского князя Святослава Храброго: «Иду на вы!», передает УНН.

Цитата

«На аверсе монеты изображена эмблема Сил специальных операций ВСУ, а на реверсе – символическая композиция: на фоне абриса образа Святослава Храброго с мечом и щитом изображен бойец Сил спецопераций ВСУ», - говорится в сообщении.

Детали

Монета имеет номинал 10 гривен. Изготовлена ​​из сплава на основе цинка с никелем покровом. Ее тираж – 1 000 000 штук (в том числе 500 000 штук – в 2022 году). 

Пять интересных фактов о Силах спецопераций ВСУ и посвященной им монете:

  • Силы специальных операций - самая молодая и современная составляющая Вооруженных Сил Украины, кредо которой преимущество качества над количеством;
  • эта памятная монета – 14-я в серии «Вооруженные Силы Украины»;
  • в конкурсе эскизов для монеты приняли участие пять авторов. Победили эскизы авторов – Андрея Ермоленко и Ольги Коваленко. Андрей хорошо изобразил эмблему Сил спецопераций для аверса, а Ольга удачно использовала в дизайне реверса образ Святослава Храброго, легендарное изречение которого ныне является лозунгом этих воинов;
  • дизайн монеты был создан еще до начала войны, а карбировалась она уже под звуки сирен воздушной тревоги;
  • работа над дизайном монеты осуществлялась в сотрудничестве с представителями Сил спецопераций.

Дополнение 

Национальный банк Украины презентовал памятные монеты, посвященные песне "Ой, в лугу красная калина".

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