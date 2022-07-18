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В Україні випустили пам'ятні монети "Ой, у лузі червона калина"

В Україні випустили пам'ятні монети "Ой, у лузі червона калина"

Київ • УНН

 • 467376 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Сьогодні Національний банк України презентував пам’ятні монети, присвячені пісні "Ой, у лузі червона калина". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НБУ.

Цитата

"Ці пам’ятні монети – одні з перших, які вводяться в обіг з початку війни. Вони присвячені українській пісні, яка після віроломного нападу російських військ на Україну зазвучала з новою силою та стала сучасним символом протистояння російській військовій агресії", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Пам’ятні монети "Ой, у лузі червона калина" входять у нову серію "Безсмертна моя Україно". Національний банк ввів їх в обіг сьогодні, 18 липня. 

Дизайн розробив київський художник Дмитро Кривонос. Скульптори – Святослав Іваненко та Володимир Атаманчук.

На аверсі монет у центрі розміщено стилізовану символічну композицію, на якій захисники різних поколінь – козак, січовий стрілець і сучасний воїн ЗСУ – підіймають калину, символ України.

На реверсі монет у центрі зображено гілку з листком і ягодома калини.

Придбати пам’ятні монети можна буде в банків-дистриб’юторів із продажу пам’ятних монет та сувенірної продукції: АТ АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "АБ "РАДАБАНК", АТ "ТАСКОМБАНК", АТ КБ "ПриватБанк".

    

Нагадаємо

14 липня НБУ ввів в обіг монету, присвячену ВМС ЗСУ.

Українські Національні Новини

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