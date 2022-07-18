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В Украине выпустили памятные монеты "Ой, у лузі червона калина"

В Украине выпустили памятные монеты "Ой, у лузі червона калина"

Киев • УНН

 • 467375 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Сегодня Национальный банк Украины презентовал памятные монеты, посвященные песне "Ой, у лузі червона калина". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Цитата

"Эти памятные монеты – одни из первых, которые вводятся в обращение с начала войны. Они посвящены украинской песне, которая после вероломного нападения российских войск на Украину зазвучала с новой силой и стала современным символом противостояния российской военной агрессии", – говорится в сообщении.

Детали

Памятные монеты "Ой, у лузі червона калина" входят в новую серию "Бессмертная моя Украина". Национальный банк ввел их в обращение сегодня, 18 июля. 

Дизайн разработал киевский художник Дмитрий Кривонос. Скульпторы – Святослав Иваненко и Владимир Атаманчук.

На аверсе монет в центре размещена стилизованная символическая композиция, на которой защитники разных поколений – казак, сечевой стрелок и современный воин ВСУ – поднимают калину, символ Украины.

На реверсе монет в центре изображена ветка с листом и ягодом калины.

Приобрести памятные монеты можно будет у банков-дистрибьюторов по продаже памятных монет и сувенирной продукции: АО АБ "УКРГАЗБАНК", АО "АБ "РАДАБАНК", АО "ТАСКОМБАНК", АО КБ "ПриватБанк".

    

Напомним

14 июля НБУ ввел в обращение монету, посвященную ВМС ВСУ.

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