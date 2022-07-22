В Україні ввели в обіг ще одну монету на честь ЗСУ - присвячену Силам спеціальних операцій

Цитата



«На аверсі монети зображена емблема Сил спеціальних операцій ЗСУ, а на реверсі – символічна композиція: на тлі абрису образу Святослава Хороброго з мечем та щитом зображено бійця Сил спецоперацій ЗСУ», - ідеться в повідомленні.



Деталі



Монета має номінал 10 гривень. Виготовлена зі сплаву на основі цинку з покривом нікелем. Її тираж – 1 000 000 штук (у тому числі 500 000 штук – у 2022 році).



П’ять цікавих фактів про Сили спецоперацій ЗСУ та присвячену їм монету:



Сили спеціальних операцій - наймолодша та найсучасніша складова Збройних Сил України, кредо якої перевага якості над кількістю;



ця пам’ятна монета – 14-та в серії «Збройні Сили України»;



у конкурсі ескізів для монети взяли участь п’ять авторів. Перемогли ескізи авторів – Андрія Єрмоленка та Ольги Коваленко. Андрій гарно зобразив емблему Сил спецоперацій для аверсу, а Ольга вдало використала в дизайні реверсу образ Святослава Хороброго, легендарний вислів якого нині є гаслом цих воїнів;



дизайн монети було створено ще до початку війни, а карбувалася вона вже під звуки сирен повітряної тривоги;



робота над дизайном монети здійснювалася у співпраці з представниками Сил спецоперацій.



Доповнення

Національний банк України презентував пам’ятні монети, присвячені пісні "Ой, у лузі червона калина".