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В Україні ввели в обіг ще одну монету на честь ЗСУ - присвячену Силам спеціальних операцій

В Україні ввели в обіг ще одну монету на честь ЗСУ - присвячену Силам спеціальних операцій

Київ • УНН

 • 275834 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Національний банк України вводить в обіг нову пам’ятну монету «Сили спеціальних операцій Збройних Сил України» сьогодні, 22 липня. Вона продовжує серію «Збройні Сили України». Гаслом Сил спеціальних операцій ЗСУ, яким присвячена монета, є бойове гасло київського князя Святослава Хороброго: «Іду на ви!», передає УНН.

Цитата

«На аверсі монети зображена емблема Сил спеціальних операцій ЗСУ, а на реверсі – символічна композиція: на тлі абрису образу Святослава Хороброго з мечем та щитом зображено бійця Сил спецоперацій ЗСУ», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Монета має номінал 10 гривень. Виготовлена зі сплаву на основі цинку з покривом нікелем. Її тираж – 1 000 000 штук (у тому числі 500 000 штук – у 2022 році). 

П’ять цікавих фактів про Сили спецоперацій ЗСУ та присвячену їм монету:

  • Сили спеціальних операцій - наймолодша та найсучасніша складова Збройних Сил України, кредо якої перевага якості над кількістю;
  • ця пам’ятна монета – 14-та в серії «Збройні Сили України»;
  • у конкурсі ескізів для монети взяли участь п’ять авторів. Перемогли ескізи авторів – Андрія Єрмоленка та Ольги Коваленко. Андрій гарно зобразив емблему Сил спецоперацій для аверсу, а Ольга вдало використала в дизайні реверсу образ Святослава Хороброго, легендарний вислів якого нині є гаслом цих воїнів;
  • дизайн монети було створено ще до початку війни, а карбувалася вона вже під звуки сирен повітряної тривоги;
  • робота над дизайном монети здійснювалася у співпраці з представниками Сил спецоперацій.

Доповнення 

Національний банк України презентував пам’ятні монети, присвячені пісні "Ой, у лузі червона калина".

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