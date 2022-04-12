В Украине выпустили почтовую марку "Русский военный корабль, иди нах*й!"

Цитата

"Наконец-то! Сегодня ввели в обращение почтовые марки "Русский военный корабль, иди нах*й!". На церемонию погашения пригласили автора культовой фразы — Романа Грибова. Без него не было ни почтовой марки, ни такого мощного сопротивления, пример которого в частности дали солдаты с острова Змеиный", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что Борис Грох воплотил позицию морского пехотинца в своей иллюстрации, одержавшей победу в народном голосовании за лучший эскиз для почтовой марки.

С сегодняшнего дня филателистическое произведение можно приобрести в главпочтамтах или онлайн.

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Дополнение

В конце марта украинский пограничник с острова Змеиный, автор легендарной фразы о "Русском воєнном корабле" Роман Грибов вернулся из плена на Черкащину.



Напомним

Сначала сообщали, что вследствии ракетной атаки весь гарнизон острова Змеиный, который состоял из 13 пограничников, был уничтожен.

Впоследствии ВМС Украины сообщило, что украинские военные с острова Змеиный живы и находятся в российском плену.

Украина заявила о намерении обменять своих защитников.



