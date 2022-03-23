"Русский военный корабль, иди нах*й": українським держслужбовцям дозволили використовувати відомий вислів прикордонників
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Використання українськими держслужбовцями вислову "Русский военный корабль, иди нах*й" не є порушенням кодексу державного службовця. Про це повідомило Національне агентство України з питань державної служби, інформує УНН.
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"Використання державними службовцями відомої фрази прикордонників з острову Зміїний не є порушенням кодексу державного службовця (Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування)", – ідеться у повідомленні.
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