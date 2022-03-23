"Русский военный корабль, иди нах*й": українським держслужбовцям дозволили використовувати відомий вислів прикордонників

Цитата

"Використання державними службовцями відомої фрази прикордонників з острову Зміїний не є порушенням кодексу державного службовця (Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування)", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Укрпошта обрала переможця народного голосування за найкращий ескіз для поштової марки "Русский военный корабль, иди на*уй!".