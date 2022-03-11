Обрано найкращий ескіз для поштової марки "Русский военный корабль, иди на#уй!"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Укрпошта оголосила переможця народного голосування за найкращий ескіз для поштової марки "Русский военный корабль, иди на#уй!". Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook Укрпошти.
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Перше місце посів ескіз під третім номером українського художника Boris Groh. За його роботу проголосувало понад 1700 людей з 8 тисяч.
Як зазначили в Укрпошті, зараз необхідно завершити організаційні питання та передати ескіз у друк.
"Тож не будемо гаяти часу! Беремось до роботи, щоб найближчим часом ви вже змогли скористатися маркою й відправили тому, кому потрібно", — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
У конкурсі, який Укрпошта запустила 1 березня, взяло участь 496 авторів з України та різних куточків світу. Серед учасників – як дорослі, так і діти, як професійні дизайнерські студії, так і аматори.
На народне голосування виставили 20 конкурсних робіт.