Выбран лучший эскиз для почтовой марки "Русский военный корабль, иди на#уй!"

Детали

Первое место занял эскиз под третьим номером украинского художника Boris Groh. За его работу проголосовало более 1700 человек из 8 тысяч.

Как отметили в Укрпочте, сейчас необходимо завершить организационные вопросы и передать эскиз в печать.

"Так что не будем терять времени! Беремся за работу, чтобы в ближайшее время вы уже смогли воспользоваться маркой и отправили тому, кому нужно", — говорится в сообщении.

Напомним

В конкурсе, который Укрпочта запустила 1 марта, приняло участие 496 авторов из Украины и разных уголков мира. Среди участников - как взрослые, так и дети, как профессиональные дизайнерские студии, так и любители.

На народное голосование выставили 20 конкурсных работ.