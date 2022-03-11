Выбран лучший эскиз для почтовой марки "Русский военный корабль, иди на#уй!"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Укрпочта объявила победителя народного голосования за лучший эскиз для почтовой марки "Русский военный корабль, иди на#уй!". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Укрпочты.
Детали
Первое место занял эскиз под третьим номером украинского художника Boris Groh. За его работу проголосовало более 1700 человек из 8 тысяч.
Как отметили в Укрпочте, сейчас необходимо завершить организационные вопросы и передать эскиз в печать.
"Так что не будем терять времени! Беремся за работу, чтобы в ближайшее время вы уже смогли воспользоваться маркой и отправили тому, кому нужно", — говорится в сообщении.
Напомним
В конкурсе, который Укрпочта запустила 1 марта, приняло участие 496 авторов из Украины и разных уголков мира. Среди участников - как взрослые, так и дети, как профессиональные дизайнерские студии, так и любители.
На народное голосование выставили 20 конкурсных работ.