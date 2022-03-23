"Русский военный корабль, иди нах*й": украинским госслужащим разрешили использовать известное выражение пограничников
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Использование украинскими госслужащими выражения "Русский военный корабль, иди нах*й" не является нарушением кодекса государственного служащего. Об этом сообщило Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы, информирует УНН.
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"Использование государственными служащими известной фразы пограничников с острова Змеиный не является нарушением кодекса государственного служащего (Общих правил этического поведения государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления)", - говорится в сообщении.
Напомним
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