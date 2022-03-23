Верещук: Україна сподівається повернути полонених вітчизняних військових із острова Зміїний найближчим часом
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Україна сподівається повернути полонених вітчизняних військових із острова Зміїний найближчим часом, обмінявши їх на російських моряків. Про це заявила віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук, повідомляє УНН.
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"Вони (РФ) виявили бажання забрати своїх моряків, яких, до речі, врятували, вони тонули у Чорному морі. І я сподіваюся, що ми найближчим часом їх обміняємо на наших військових, взятих у полон на острові Зміїний", – сказала Верещук.
Також міністр прокоментувала пропозицію Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової про можливість паритетного обміну: моряків на моряків, водіїв на водіїв тощо.
"Я говорю - добре, але скажіть мені, будь ласка, а кого нам міняти на наших міських голів, яких захопили окупанти в полон? Нам потрібно теж захоплювати ваших цивільних? Що нам зробити, якщо ви кажете про паритетний обмін? Військовополонені, вони мають свій порядок обміну, є картки, які надає РФ, які ми представляємо", - наголосила Верещук.