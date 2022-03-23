Верещук: Украина надеется вернуть пленных отечественных военных с острова Змеиный в ближайшее время

Детали

"Они (РФ) изъявили желание забрать своих моряков, которых, кстати, спасли, они тонули в Черном море. И я надеюсь, что мы в ближайшее время их обменяем на наших военных, взятых в плен на острове Змеиный", - сказала Верещук.

Также министр прокомментировала предложение Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о возможности паритетного обмена: моряков на моряков, водителей на водителей и тому подобное.

"Я говорю - хорошо, но скажите мне, пожалуйста, а кого нам менять на наших городских голов, которых оккупанты захватили в плен? Нам нужно тоже захватывать ваших гражданских? Что нам сделать, если вы говорите о паритетном обмене Военнопленные, они имеют свой порядок обмена, есть карточки, которые предоставляет РФ, которые мы представляем", - подчеркнула Верещук.