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Верещук: Украина надеется вернуть пленных отечественных военных с острова Змеиный в ближайшее время

Киев • УНН

 • 139557 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Украина надеется вернуть пленных отечественных военных с острова Змеиный в ближайшее время, обменяв их на российских моряков. Об этом заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук, сообщает УНН.

Верещук: Украина надеется вернуть пленных отечественных военных с острова Змеиный в ближайшее время

Детали

"Они (РФ) изъявили желание забрать своих моряков, которых, кстати, спасли, они тонули в Черном море. И я надеюсь, что мы в ближайшее время их обменяем на наших военных, взятых в плен на острове Змеиный", - сказала Верещук.

Также министр прокомментировала предложение Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о возможности паритетного обмена: моряков на моряков, водителей на водителей и тому подобное.

"Я говорю - хорошо, но скажите мне, пожалуйста, а кого нам менять на наших городских голов, которых оккупанты захватили в плен? Нам нужно тоже захватывать ваших гражданских? Что нам сделать, если вы говорите о паритетном обмене Военнопленные, они имеют свой порядок обмена, есть карточки, которые предоставляет РФ, которые мы представляем", - подчеркнула Верещук.

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