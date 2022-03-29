Автор легендарної фрази про "русский воєнный корабль" повернувся з полону
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Український прикордонник з острова Зміїний, автор легендарної фрази про "русский воєнный корабль" Роман Грибов повернувся із полону на Черкащину. Про це написав на своїй сторінці у Fecebook голова Черкаської ОДА Ігор Табурець, пише УНН.
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"Мав за честь вітати на Батьківщині нашого без перебільшення легендарного військового. Роман брав участь в обороні острова Зміїний. Черкащанин разом із побратимами продемонстрували всьому світові твердість і міцність українського духу, нашу незламність", - зазначив Табурець.
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"Від усієї громади вручив Романові відзнаку «За заслуги перед Черкащиною». Із такими захисниками ми обов’язково переможемо", - написав очільник ОДА.
Нагадаємо
Спочатку повідомляли, що внаслыдок ракетної атаки весь гарнізон острова Зміїний, що складався з 13 прикордонників, був знищений.
Згодом ВМС України повідомило, що українські військові з острова Зміїний живі і перебувають у російському полоні.
Україна заявила намір обміняти своїх захисників.