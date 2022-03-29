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Автор легендарної фрази про "русский воєнный корабль" повернувся з полону

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Український прикордонник з острова Зміїний, автор легендарної фрази про "русский воєнный корабль" Роман Грибов повернувся із полону на Черкащину. Про це написав на своїй сторінці у Fecebook голова Черкаської ОДА Ігор Табурець, пише УНН.

Автор легендарної фрази про "русский воєнный корабль" повернувся з полону

Цитата

"Мав за честь вітати на Батьківщині нашого без перебільшення легендарного військового. Роман брав участь в обороні острова Зміїний. Черкащанин разом із побратимами продемонстрували всьому світові твердість і міцність українського духу, нашу незламність", - зазначив Табурець.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Русский военный корабль, иди нах*й": українським держслужбовцям дозволили використовувати відомий вислів прикордонників

"Від усієї громади вручив Романові відзнаку «За заслуги перед Черкащиною». Із такими захисниками ми обов’язково переможемо", - написав очільник ОДА.

Нагадаємо

Спочатку повідомляли, що внаслыдок ракетної атаки весь гарнізон острова Зміїний, що складався з 13 прикордонників, був знищений.

Згодом ВМС України повідомило, що українські військові з острова Зміїний живі і перебувають у російському полоні.

Україна заявила намір обміняти своїх захисників.

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