Автор легендарной фразы о "русском военном корабле" вернулся из плена

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"Имел за честь приветствовать на родине нашего без преувеличения легендарного военного. Роман участвовал в обороне острова Змеиный. Черкащанин вместе с побратимами продемонстрировали всему миру твердость и крепость украинского духа, нашу несокрушимость", - отметил Табурец.

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"От всей общины вручил Роману награду "За заслуги перед Черкасской областью". С такими защитниками мы обязательно победим", - написал глава ОГА.

Напомним

Сначала сообщали, что вследствии ракетной атаки весь гарнизон острова Змеиный, который состоял из 13 пограничников, был уничтожен.

Впоследствии ВМС Украины сообщило, что украинские военные с острова Змеиный живы и находятся в российском плену.

Украина заявила о намерении обменять своих защитников.