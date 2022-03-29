Автор легендарной фразы о "русском военном корабле" вернулся из плена
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Украинский пограничник с острова Змеиный, автор легендарной фразы о "русском военном корабле" Роман Грибов вернулся из плена в Черкасскую область. Об этом написал на своей странице в Fecebook председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, пишет УНН.
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"Имел за честь приветствовать на родине нашего без преувеличения легендарного военного. Роман участвовал в обороне острова Змеиный. Черкащанин вместе с побратимами продемонстрировали всему миру твердость и крепость украинского духа, нашу несокрушимость", - отметил Табурец.
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"От всей общины вручил Роману награду "За заслуги перед Черкасской областью". С такими защитниками мы обязательно победим", - написал глава ОГА.
Напомним
Сначала сообщали, что вследствии ракетной атаки весь гарнизон острова Змеиный, который состоял из 13 пограничников, был уничтожен.
Впоследствии ВМС Украины сообщило, что украинские военные с острова Змеиный живы и находятся в российском плену.
Украина заявила о намерении обменять своих защитников.