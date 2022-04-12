В Україні випустили поштову марку "Русский военный корабль, иди нах*й!"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Сьогодні в Україні ввели в обіг поштові марки "Русский военный корабль, иди нах*й!". На церемонію погашення марки запросили автора фрази — прикордонника Романа Грибова. Про це повідомляє Укрпошта, передає УНН.
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"Нарешті! Сьогодні ввели в обіг поштові марки "Русский военный корабль, иди нах*й!". На церемонію погашення запросили автора культової фрази — Романа Грибова. Без нього не було ані поштової марки, ані такого потужного спротиву, приклад якого зокрема дали солдати з острова Зміїний", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Як повідомили, Борис Грох втілив позицію морського піхотинця у своїй ілюстрації, яка перемогла у народному голосуванні за кращий ескіз для поштової марки.
Відсьогодні філателістичний витвір можна придбати у головпоштамтах або онлайн.
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Доповнення
Наприкінці березня український прикордонник з острова Зміїний, автор легендарної фрази про "Русский военный корабль" Роман Грибов повернувся із полону на Черкащину.
Нагадаємо
Спочатку повідомляли, що внаслідок ракетної атаки весь гарнізон острова Зміїний, що складався з 13 прикордонників, був знищений.
Згодом ВМС України повідомило, що українські військові з острова Зміїний живі і перебувають у російському полоні.
Україна заявила намір обміняти своїх захисників.