В Украине установили рекорд по перетягиванию поезда метро

Цитата:

"Два самых известных стронгмэна Украины Алексей Новиков - самый сильный человек мира, Александр Лашин - многократный чемпион Украины и под руководством президента Федерации стронгмэна Украины Сергея Конюшка и ее почетного президента Василия Вирастюка - потянули поезд метро в 5 вагонов весом 156 тонн на 20 метров. Однако они не остановились на достигнутом и через несколько минут протянули на 20 метров уже 8 вагонов подземки - 238 тонн", - говорится в сообщении.

Детали

Событие состоялось в пятницу 28 мая в 12:00 в депо Дарница Киевского метрополитена.

Рекорд был приурочен специально ко Дню Киева.

Дополнение

Украинец Алексей Новиков в марте этого года во второй раз стал самым сильным человеком планеты.