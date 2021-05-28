В Україні встановили рекорд з перетягування поїзда метро
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. У столичній підземці два найвідоміші стронгмени України встановили національний рекорд з перетягування поїзда метро. Про це УНН повідомили у "Київському метрополітені".
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"Два найвідоміші стронгмени України: Олексій Новіков — найсильніша людина світу, Олександр Лашин — багаторазовий чемпіон України та під керівництвом президента Федерації стронгмену України Сергія Конюшка та її почесного президента Василя Вірастюка — потягнули поїзд метро 5 вагонів, вагою 156 тонн на 20 метрів. Однак вони не спинилися на досягнутому і за кілька хвилин протягнули на 20 метрів уже 8 вагонів підземки — 238 тонн", - сказано у повідомленні.
Деталі
Подія відбулася в п’ятницю 28 травня о 12:00 в депо Дарниця Київського метрополітену.
Рекорд було приурочено спеціально до Дня міста Києва.
Доповнення
Українець Олексій Новіков у березні цього року вдруге став найсильнішою людиною планети.