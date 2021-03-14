Українець Олексій Новіков вдруге став найсильнішою людиною планети
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Українець Олексій Новіков переміг на міжнародних змаганнях із силової атлетики World’s Ultimate Strongman – Strength Island, які відбулися 13 березня. Про це пише УНН з посиланням на сторінку змагань у Instagram.
Деталі
Українець переміг у двох з п'яти змагань, посівши при цьому три кращі позиції в трьох інших. Олексій набрав 68 балів і на десять очок випередив свого опонента з Канади.
В результаті Олексій Новіков здобув перемогу і став вдруге найсильнішою людиною світу.
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Нагадаємо
Українець Олексій Новіков виборов титул найсильнішої людини планети – World Strongest Man у Брейдентоні, Флорида, США.