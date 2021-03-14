Українець Олексій Новіков вдруге став найсильнішою людиною планети

Деталі

Українець переміг у двох з п'яти змагань, посівши при цьому три кращі позиції в трьох інших. Олексій набрав 68 балів і на десять очок випередив свого опонента з Канади.

В результаті Олексій Новіков здобув перемогу і став вдруге найсильнішою людиною світу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от World's Ultimate Strongman (@worldsultimatestrongman)

Нагадаємо

Українець Олексій Новіков виборов титул найсильнішої людини планети – World Strongest Man у Брейдентоні, Флорида, США.