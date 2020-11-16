Українець виборов титул найсильнішої людини планети
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Українець Олексій Новіков виборов титул найсильнішої людини планети – World Strongest Man у Брейдентоні, Флорида, США. Про це йдеться у повідомленні на сторінці турніру World's Strongest Man у Facebook, передає УНН.
Так, українець знову виборов титул найсильнішої людини планети вперше відтоді, як ним володів Василь Вірастюк у 2004 та 2007 роках.
Другу та третю сходинку посіли Том Столтман та Жан-Франсуа Корон.
Нагадаємо, у 2018 році ісландський актор Гафтор Юліус Бйорнссон, відомий своєю роллю Григора Клігана на прізвисько "Гора" у популярному серіалі HBO "Гра Престолів", отримав титул найсильнішої людини у світі.