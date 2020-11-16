Українець виборов титул найсильнішої людини планети

Так, українець знову виборов титул найсильнішої людини планети вперше відтоді, як ним володів Василь Вірастюк у 2004 та 2007 роках.

Другу та третю сходинку посіли Том Столтман та Жан-Франсуа Корон.

Нагадаємо, у 2018 році ісландський актор Гафтор Юліус Бйорнссон, відомий своєю роллю Григора Клігана на прізвисько "Гора" у популярному серіалі HBO "Гра Престолів", отримав титул найсильнішої людини у світі.