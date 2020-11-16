Украинец завоевал титул сильнейшего человека планеты

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 33467 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 55935 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 109257 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 92528 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 114520 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 92220 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 99460 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103053 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101594 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101360 просмотра

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Украинец завоевал титул сильнейшего человека планеты

Украинец завоевал титул сильнейшего человека планеты

Киев  •  УНН

 • 40836 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Украинец Алексей Новиков завоевал титул самого сильного человека планеты - World Strongest Man в Брадентон, Флорида, США. Об этом говорится в сообщении на странице турнира World's Strongest Man в Facebook, передает УНН.

Так, украинец снова завоевал титул самого сильного человека планеты впервые с тех пор, как им владел Василий Вирастюк в 2004 и 2007 годах.

Вторую и третью строчку заняли Том Столтман и Жан-Франсуа Корон.

Напомним, в 2018 году исландский актер Хафтор Бьёрнссон, известный своей ролью Григория Клигана по прозвищу "Гора" в популярном сериале HBO "Игра престолов", получил титул самого сильного человека в мире.

Украинские Национальные Новости

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