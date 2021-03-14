Украинец Алексей Новиков второй раз стал самым сильным человеком планеты
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Украинец Алексей Новиков победил на международных соревнованиях по силовой атлетике World's Ultimate Strongman - Strength Island, которые состоялись 13 марта. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу соревнований в Instagram.
Детали
Украинец победил в двух из пяти соревнований, заняв при этом три лидирующие позиции в трех других. Алексей набрал 68 баллов и на десять очков опередил своего оппонента из Канады.
В результате Алексей Новиков одержал победу и стал второй раз самым сильным человеком мира.
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Напомним
Украинец Алексей Новиков завоевал титул самого сильного человека планеты - World Strongest Man в Брадентон, Флорида, США.