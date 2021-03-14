Украинец Алексей Новиков второй раз стал самым сильным человеком планеты

Детали

Украинец победил в двух из пяти соревнований, заняв при этом три лидирующие позиции в трех других. Алексей набрал 68 баллов и на десять очков опередил своего оппонента из Канады.

В результате Алексей Новиков одержал победу и стал второй раз самым сильным человеком мира.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от World's Ultimate Strongman (@worldsultimatestrongman)

Напомним

Украинец Алексей Новиков завоевал титул самого сильного человека планеты - World Strongest Man в Брадентон, Флорида, США.